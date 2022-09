Returnal su PC: spunta in rete un video con tanto di opzioni grafiche

Spunta in rete un video della versione PC di Returnal con tanto di opzioni grafiche, confermando il supporto per ray tracing, DLSS e FSR.

Spunta in rete un video della versione PC di Returnal che rivela le opzioni grafiche del gioco, confermando che l’apprezzato roguelike sci-fi di Housemarque supporterà il ray tracing, nonché le tecnologie DLSS e FSR. Il video, che trovate qui sotto, dura meno di un minuto e ci mostra la possibilità di attivare Resolution Scaling, Dynamic Resolution, DLSS, AMD FSR e NIS, oltre ad altre funzionalità come ray tracing per ombre e riflessi.

Che Returnal sia in arrivo su PC è praticamente certo, anche perché sono mesi che continua a spuntare in rete materiale riguardante questa nuova versione. Vi ricordiamo, però, che al momento Sony non ha ancora annunciato ufficialmente l’arrivo della versione PC di Returnal. A questo punto, immaginiamo però che l’annuncio sia ormai prossimo.

Rilasciato in esclusiva su PS5 nel 2021, Returnal è l’adrenalinico roguelike in salsa sci-fi di Housemarque. Nella nostra recensione abbiamo sottolineato come “Returnal riesce nel suo intento pienamente, coniugando un genere davvero particolare con un contesto narrativo ben strutturato. Il titolo propone una storia da scoprire che riesce ad attrarre il giocatore, e allo stesso tempo declina il genere roguelike all’interno di uno shooter 3D dal gameplay fresco, adrenalinico e ben bilanciato.”