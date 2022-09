Possibile condividere NFT su Facebook e Instagram

In America è possibile condividere gli NFT su Facebook e Instagram, persino con il cross-post.

Meta ha annunciato che da oggi, in America, è possibile condividere e cross-postare i propri NFT su Facebook e Instagram. Il test legato a questa feature, per alcuni utenti, era già iniziato qualche mese fa, ma adesso tutti gli utenti US potranno sfruttarla.

I test di Meta proseguono poi anche su Instagram: in 100 nazioni, da agosto, è possibile per alcuni utenti condividere gli NFT sul social. In entrambi i casi, basta collegare il proprio portfolio Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet e Dapper Wallet.

Per condividere gli NFT su Facebook e Instagram serve avere l’ultima applicazione installata, così come l’applicazione del relativo portafoglio NFT disponibile e pronto sul proprio smartphone.

Per collegare il proprio wallet sarà necessario inserire ovviamente la relativa password: solo dopo potrete confermare il login, così da poter sfruttare la funzione. Una volta fatto questo procedimento, il vostro portafoglio NFT sarà collegato e potrete condividere i vostri Non Fungible Token in qualunque momento.

Potrete inoltre aggiungere un testo sopra all’NFT, così come si fa con i post, e non dovrete pagare nulla per questa funzione. Resta solo da capire quando questa funzione arriverà in Europa.