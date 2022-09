Offerte eBay: A Plague Tale Requiem, in sconto il preordine

Le offerte eBay di oggi ci portano in sconto il preordine di A Plague Tale Requiem, nella sua versione PS5.

29—Set—2022 / 12:49 AM

Le offerte eBay di oggi ci portano in sconto un preordine interessante: si tratta di A Plague Tale Requiem, titolo sequel di A Plague Tale Innocence che ci riporta di nuovo nei panni della protagonista, Amicia, e del fratellino Hugo.

Il gioco, ancora in fase di prenotazione, è preordinabile a 49,99€ tramite questo link:lo sconto di 10€ dal prezzo iniziale è fatto da game_electronic_virz, che vanta 45858 feedback, con una positività del 99,9%. Insomma, affidabile al massimo, considerati anche i 30 giorni di rimborso in caso di restituzione, con spese pagate dal venditore.

Il claim del gioco invita, dopo aver vissuto la loro prima e pluripremiata avventura, accompagna Amicia e suo fratello Hugo in un nuovo viaggio in cerca di speranza, per sfuggire dalle grinfie di una terribile maledizione che dà loro la caccia.

Sacrifica la tua innocenza per salvare la persona che ti sta più a cuore, mentre affronti la brutalità di un mondo oppresso da un mare di fauci e artigli.

Il gioco, sviluppato da Asobo Studio, arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC il 18 ottobre 2022, perciò avete ancora meno di un mese per prenotarlo (o anche meno se lo volete con lo sconto, viste le poche copie disponibili.

