Cuphead, edizione fisica annunciata: includerà anche il DLC

Studio MDHR e iam8bit hanno annunciato l’arrivo della versione fisica di Cuphead. Il celebre run’n’gun ispirato ai cartoni animati degli anni ’30 si prepara a tornare in versione retail su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch con tanto di DLC The Delicious Last Course.

Nel tweet, che trovate qui sotto, possiamo ammirare le copertine di Cuphead: Physical Edition, che riprendono i disegni originali con i protagonisti della serie, ovvero Cuphead, Mugnai e Chalice (introdotta proprio con l’arrivo dell’espansione The Delicious Last Course).

On Cuphead’s 5th anniversary, we’re overjoyed to say: the game is Coming Soon to retail stores everywhere!! It will be available for Xbox One, PlayStation 4 & Nintendo Switch…including The Delicious Last Course!

Sign up now to be the first to know more: https://t.co/FAs05ii86R pic.twitter.com/xz2OClBpwq

— Studio MDHR (@StudioMDHR) September 29, 2022