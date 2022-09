Coolio: morto il rapper di Gangsta’s Paradise

All'età di 59 anni è scomparso il rapper Coolio, noto per aver realizzato il brano Gangsta’s Paradise del 1995.

29—Set—2022 / 8:44 AM

Aveva 59 anni Coolio, il rapper autore di Gangsta’s Paradise scomparso nella nottata. La notizia della sua scomparsa è stata data dal manager Jarel Posey, che ha dichiarato che l’artista è morto mercoledì sera alle cinque del pomeriggio. Il corpo del musicista è stato ritrovato a casa di un amico.

La manager Sheila Finegan ha dichiarato:

Siamo rattristati dalla scomparsa di Coolio, nostro amico e cliente che se n’è andato questa sera. Grazie a tutti coloro che in giro per il mondo hanno ascoltato la sua musica. Pregate per Coolio.

L’artista si è fatto strada a Los Angeles durante gli anni Novanta, realizzando il brano di successo Gangsta’s Paradise, comparso nella colonna sonora del film Pensieri Pericolosi nel 1995, che ha avuto come protagonista Michelle Pfeiffer. Il pezzo diventò subito popolarissimo divenendo il singolo numero uno negli Stati Uniti durante quell’anno. Nel 1996 Gangsta’s Paradise divenne la miglior performance rap ai Grammy Awards.

Ecco il video del brano Gangsta’s Paradise, che ha portato Coolio al successo.

Ma Coolio, oltre che nella musica si è distinto anche nella carriera cinematografica, apparendo, tra gli alt, in film come Batman & Robin, Shriek – Hai impegni per venerdì 17?, Daredevil e Van Helsing – Dracula’s Revenge.