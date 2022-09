Alimentazione: 7 cibi che non ti aspetti fanno ingrassare

Gelati, fritti e dolci sono alimenti che fanno male e aumentano il peso. Ci sono però dei falsi amici che pensiamo facciano dimagrire e invece fanno l’esatto contrario. Ecco quali sono e come riconoscerli. I primi sono succhi di frutta con molti zuccheri e poca frutta. Scegli quelli senza edulcoranti e che non siano ottenuti da concentrato. Se fatti in casa, allora sono più sani!

Poi troviamo i cereali e le barrette con yogurt. Si pensa che siano la soluzione più salutare, invece i cereali fanno ingrassare. Sarebbe ideale unire 100 gr di avena, riso soffiato, frutta secca a pezzi, 3 cucchiai di miele e 2 cucchiai di olio di girasole. Metti il composto ottenuto in una teglia e inforna a 180 gradi per mezz’ora, mescolando il muesli ottenuto dopo 15 minuti.

Poi abbiamo la soia che contiene OGM ed estrogeni che causano squilibri ormonali e aumento di peso. Da evitare anche lo yogurt di soia. Altro falso amico è il frullato che è pari a 4-5 porzioni di frutta zuccherata e che aumenta la glicemia. Anche le gomme e le caramelle senza zucchero sono dolcificanti artificiali ed edulcoranti, tossici a lungo andare.

Altro nemico è la frutta candita e disidratata che è veramente pessima per la linea. L’essiccazione provoca un aumento esorbitante di zuccheri fino a tre volte di più. Inoltre, la frutta candita ha tantissimi zuccheri e oli. Meglio la frutta fresca e secca. Cibi light e senza grassi sono i peggiori. Uno studio ha confermato che il 10% dei cibi dietetici ha le stesse calorie o anche di più di quelle normali. Il 40% di essi ha più zuccheri.