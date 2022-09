10 film da vedere in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

La Festa del Cinema di Roma non è mai stata così ricca. La diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma si rinnova come mai prima. Tra chi critica la scelta e chi la elogia resta un dato di fatto la volontà di rendere ancora più promettente e interessante un festival del cinema che fino ad ora è stato sempre considerato minore dai cinefili. A prescindere dal concetto di anteprima assoluta o film riproposto, la Festa del Cinema di Roma propone nelle sue tre rinnovate sezioni pellicole dalle tematiche estremamente attuali e dai generi ben precisi.

La novità più importante è sicuramente l’introduzione del concorso per la sezione principale. Per tutte le peculiarità della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma vi rimando alla nostra guida dettagliata. Ora è giunto il momento di concentrarci sui titoli che potrebbero davvero interessarvi.

Come vi accennavo in apertura quest’anno a Roma sarà possibile visionare in anteprima diverse pellicole molto attese provenienti dal mercato estero. Tra i titoli che sicuramente hanno catturato la mia (ma penso anche la vostra attenzione) tra i posti collocherei: Amsterdam di David O. Russell, Bros di Nicholas Stoller e The Menu di Mark Mylod, ma non solo. Purtroppo ancora non è uscito il programma ufficiale con indicazione dei giorni esatti di proiezione delle pellicole. Al momento se siete interessanti a visionare in anticipo alcune pellicole che verranno presentate a Roma non prendere impegni dal 13 al 23 ottobre.

Ecco i 10 film che secondo me non potete non vedere in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Il Colibrì di Francesca Archibugi (Grand pùblic)

Il Colibrì sarà il film d’apertura della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma. 01 Distribution punta forte sul nuovo film di Pierfrancesco Favino presentato precedentemente al Toronto Film Festival.

Il Colibrì è il racconto della vita di Marco Carrera, “il Colibrì”, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. È al mare che Marco conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita. La sua vita coniugale sarà un’altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele.

Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati.

La pellicola arriverà ufficialmente nelle sale italiane il 14 ottobre. Il ricco cast è composto, oltre che da Pierfrancesco Favino, da Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Nanni Moretti, Laura Morante, Sergio Albelli, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Alessandro Tedeschi, Fotiní Peluso, Francesco Centorame, Pietro Ragusa e Valeria Cavalli.

Sui titoli di coda del film, la cui colonna sonora è firmata da Battista Lena, e nel trailer, un brano inedito di Sergio Endrigo e Riccardo Sinigallia dal titolo “Caro amore lontanissimo”. Un capolavoro ritrovato dal prezioso catalogo editoriale di Sugarmusic, in collaborazione con Concertone, che Claudia Endrigo, figlia del grande cantautore, ha voluto affidare unicamente alla voce di Marco Mengoni.

A chi potrebbe piacere Il Colibrì? A chi ama le storie raccontate su più piani temporali, a chi ama il cinema italiano e le storie di vita vissuta a pieno. La pellicola merita di essere visionata da tutti i fan di Pierfrancesco Favino.

Amsterdam di David O. Russell (Grand pùblic)

Amsterdam è tra i film più attesi dell’autunno cinematografico. Amsterdam è un crime movie incentrato su tre grandi amici che si trovano al centro di uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana. Al Ciné di Riccione ho visionato in anteprima alcune clip e la pellicola promette di essere davvero divertente e molto equilibrata.

Il cast è certamente il fiore all’occhiello del lungometraggio: da Christian Bale a Margot Robbie per arrivare a John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Malek e De Niro. Volti famosissimi che meritano di essere gustati sul grande schermo.

Il film arriverà il 27 ottobre nelle sale italiane e verrà distribuito da The Walt Disney Company Italia. Se sceglierete di vederlo a Roma potrete visionarlo con almeno una settimana di anticipo, non male.

A chi potrebbe piacere Amsterdam? Senza ombra di dubbio a chi non perde nemmeno un prodotto di Christian Bale e Margot Robbie, a chi ama le commedie divertenti a sfondo storico e a chi apprezza le pellicole corali. Fan di Taylor Swift anche voi non potete perderlo.

Astolfo di Gianni Di Gregorio (Grand pùblic)

L’amore non ha età. Questo è il messaggio di Astolfo, film diretto da Gianni Di Gregorio ed interpretato da Stefania Sandrelli e Gianni Di Gregorio. Il lungometraggio verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022, nella sezione Grand Public, prima di approdare nelle sale il 20 ottobre con Lucky Red.

Delle varie forze che governano il mondo, la più forte è l’amore. Astolfo, un pensionato che dalla vita non si aspettava più niente, viene sfrattato dal suo appartamento di Roma e ripara nella vecchia casa di famiglia, un rudere in un paesino del centro Italia che era stato, un tempo, un palazzo nobiliare. Si adegua alla vita in provincia, si arrangia, vivacchia, si azzuffa con il sindaco, ritrova un vecchio amico, prende in casa un paio di scapestrati come lui. Poi incontra Stefania, una donna della sua età, e si innamora. Sarà l’inizio di una nuova vita, più travagliata ma anche più bella, più vera, l’unica che valga la pena di essere vissuta.

A chi potrebbe piacere Alfonso? A chi crede nell’amore senza tempo, nelle storie a lieto fine e nel destino. Se amate il cinema italiano non potete perderlo. Alfonso è una storia dolce e priva di preconcetti.

Bros di Nicholas Stoller (Grand pùblic)

Se siete in cerca di una storia d’amore a tematiche LGBT non potete non visionare Bros, diretto da Nicholas Stoller e scritto, prodotto ed interpretato da Billy Eichner. La commedia Bros viene descritta come una storia intelligente, affascinante ed emozionante su degli uomini gay che sembra stiano avvicinandosi all’amore. La produzione ha garantito che sono stati coinvolti nel progetto esponenti della comunità LGBT.

Bobby Leiber, conduttore di un podcast gay, è stato incaricato di aprire il primo museo newyorkese sulla storia LGBTQ. È omosessuale, occhialuto, single, non crede alle lunghe relazioni, finché non si innamora di Aaron, un aitante giovanotto incontrato in un club.

Nel cast, oltre a Billy Eichner, ci sono anche Luke Macfarlane, TS Madison, Miss Lawrence, Symone, Guillermo Diaz, Guy Branum, Monica Raymund, Jim Rash, Harvey Fierstein, Bowen Yang, Amanda Bearse, Dot-Marie Jones, Jai Rodriguez.

A chi potrebbe piacere Bros? A chi ama le storie d’amore senza barriere, a chi apprezza il romance non banale e scontato e a chi desidera visionare qualcosa di nuovo e frizzante.

The Lost King di Stephen Frears (Grand pùblic)

Tratto da una storia vera, ecco The Lost King, diretto da Stephen Frears ed interpretato da Sally Hawkins.

Nel cast del film britannico ci sono anche Mark Addy e Harry Lloyd, rispettivamente nei ruoli di Richard Buckley e Re Riccardo III. In uscita il 7 ottobre nel Regno Unito, The Lost King arriverà in Italia grazie a Lucky Red.

L’incredibile storia vera di Philippa Langley, il racconto di un’affermazione femminile che ha portato alla scoperta, a 500 anni di distanza, dei resti e della vera storia di Riccardo III. Protagonista una donna (il nome dell’interprete non è stato ancora svelato) che, sulla soglia dei 50 anni, insoddisfatta del lavoro e separata dal marito, inizia a coltivare la particolare ossessione di ritrovare le spoglie, mai rinvenute, di Riccardo III, per dare loro la sepoltura degna di un re. L’intuizione e la passione la porteranno prima dove gli esperti e l’establishment accademico per secoli non erano riusciti ad arrivare e poi a lottare per difendere la maternità dello straordinario ritrovamento.

A chi potrebbe piacere The Lost King? A chi ama i film inglese, i film storici e le avventure che portano la protagonista ed agire contro tutti e tutto pur di far emergere la verità.

The Menu di Mark Mylod (Grand pùblic)

I fan di Anya Taylor-Joy potranno vedere a Roma The Menu, film thriller comedy diretto da Mark Mylod ed in uscita nelle sale italiane il 17 novembre. In sostanza il pubblico della Festa del Cinema di Roma potrà visionare la pellicola con un mese d’anticipo, ottimo direi.

La trama sembra apparentemente semplice: una coppia (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) si reca su un’isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef (Ralph Fiennes) ha preparato un menù sontuoso, con alcune scioccanti sorprese. I risultato finale sarà sorprendete.

Nel cast anche Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, Reed Birney, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Mark St. Cyr, Rob Yang e John Leguizamo.

La pellicola è prodotta da Adam McKay e Betsy Koch.

A chi potrebbe piacere The Menù? Sicuramente ai fan di “La regina degli scacchi” ed in generale della giovanissima Anya Taylor-Joy, potrebbe soddisfare anche chi ha apprezzato pellicole come Fresh di Disney+ e thriller dalla spiccata vena comica.

Mrs. Harris goes to Paris (La signora Harris va a Parigi) di Anthony Fabian (Grand pùblic)

Il nuovo film di Isabelle Huppert approderà nelle sale italiane il prossimo 17 novembre, se però volete vederlo in anteprima ecco l’occasione giusta. La pellicola diretta da Anthony Fabian sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

La Signora Harris va a Parigi è l’incantevole storia di una comune governante britannica il cui sogno di possedere un abito da sera firmato Christian Dior la condurrà verso una straordinaria avventura a Parigi.

A chi potrebbe piacere Mrs. Harris goes to Paris? A chi apprezza la comicità francese, a chi ama le storie di scorta e le avventure semplici, ovviamente a tutti i fan di Isabelle Huppert

What’s love got to do with it? di Shekhar Kapur (Grand pùblic)

Gli appassionati di commedie romantiche devono segnare in agenda questa nuova rom-com britannica. What’s love got to do with it? con Lily James, Emma Thompson e Shazad Latif è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival lo scorso 10 settembre ed approderà in Italia in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma.

Come si fa a trovare un amore sempiterno al giorno d’oggi? Per la regista di documentari e patita delle app per appuntamenti Zoe (Lily James), scorrere verso destra le ha procurato solamente una sfilza di uomini sbagliati, con grande disappunto della sua eccentrica madre Cath (Emma Thompson). Per l’amico d’infanzia e vicino di casa di Zoe, Kaz (Shazad Latif), la risposta è seguire l’esempio dei suoi genitori e optare per un matrimonio combinato (o ‘assistito’) con una bella e brillante donna pakistana.

Nel cast di What’s Love Got To Do With It? troviamo anche Shabana Azmi, Mim Shaikh Asim Chaudhry, Jeff Mirza, Sindhu Vee, Iman Boujelouah e Mariam Haque.

Purtroppo ancora la pellicola non ha una data d’uscita ufficiale.

A chi potrebbe piacere What’s love got to do with it? A tutti i fan di Lily James, a chi ama le rom-com e lo stile british e a chi apprezza le vibes indiane.

The last movie stars di Ethan Hawke (Freestyle)

Ci tengo a segnalarvi questo documentario diviso in 6 episodi diretto da Ethan Hawke e con Martin Scorsese nel ruolo di produttore esecutivo. The last movie stars è un’epica docuserie in sei parti che celebra Paul Newman e Joanne Woodward, la loro lunga e appassionata storia d’amore e l’incredibile talento che li ha resi artisti amati in tutto il mondo.

Lo show in America è prodotto e distribuito da HBOmax, in Italia arriverà a dicembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

A chi potrebbe piacere? A chi apprezza i documentari dedicati alle star, a chi ama i dietro le quinte di Hollywood e a chi è particolarmente affezionato a Paul Newman e Joanne Woodward.

Causeway di Lila Neugebauer (Concorso)

Jennifer Lawrence potrebbe arrivare a Roma grazie a Causeway, film drammatico diretto da Lila Neugebauer. Lynsey, una giovane soldatessa americana che ha subito una lesione cerebrale mentre combatteva in Afghanistan, lotta per adattarsi di nuovo alla vita quotidiana una volta tornata a casa. La Lawrence è anche produttrice del film.

La pellicola è prodotta da A24, Excellent Cadaver, IAC Films e IPR.VC. Verrà distribuito da Apple TV. Causeway è già stato presentato TIFF il 10 settembre 2022. Approderà nelle sale internazionali il 4 novembre.

Raymond & Ray di Rodrigo García (Concorso)

Non posso che concludere il pezzo segnalandovi un bonus. Ecco Raymond & Ray con Ethan Hawke e Ewan McGregor e prodotto, tra gli altri, da Alfonso Cuarón. Una pellicola che non può passare inosservata.

I fratellastri Raymond e Ray hanno vissuto all’ombra di un padre terribile. In qualche modo, ognuno di loro ha ancora il senso dell’umorismo e il suo funerale è un’occasione per reinventarsi. C’è rabbia, c’è dolore, c’è follia, forse c’è amore e sicuramente c’è il lavoro di un becchino.

Il film è prodotto e distribuito da Apple. È stato presentato in anteprima mondiale al Toronto Film festival e debutterà sulla piattaforma streaming il 21 ottobre.