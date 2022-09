Tutti i titoli presentati in conferenza stampa del programma della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 23 ottobre 2022.

Il 22 settembre 2022 si è tenuto presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica il secondo appuntamento (il primo fu la conferenza di giugno, in cui fu presentato in nuovo assetto dell’evento) di presentazione della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 23 ottobre 2022. Un momento molto atteso date le tante novità di quest’anno (in primis fra tutte il ritorno del concorso), conseguenze dell’apertura di un nuovo ciclo che ha visto anche un cambio al vertice decisionale della Fondazione Cinema per Roma che gestisce l’organizzazione della Festa.

La conferenza arriva, come da tradizione, a seguito di una serie di annunci, iniziati quest’anno con il nuovo logo e continuati la scorsa settimana, quando è stato svelato il titolo del film di apertura, ovvero Il Colibrì di Francesca Archibugi, tratto dall’omonimo di Sandro Veronesi, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Nanni Moretti, Bérénice Bejo, Laura Morante e Benedetta Porcaroli, e, poco dopo, il poster della kermesse dedicato a Paul Newman e Joanne Woodward.

Come ogni anno ci sono delle macrotematiche e delle ricorrenze che caratterizzeranno la rassegna, come hanno tenuto a precisare all’inizio della conferenza Gian Luca Farinelli e Paola Malanga. In questo caso si è parlato di una rassegna molto focalizzata sul presente (grazie soprattutto ad una serie di pellicole derivanti dall’esperienza del lockdown, ma anche figlie dell’attuale conflitto in Ucraina) e allo stesso tempo ancora influenzate dai fantasmi del secolo scorso. Saranno due invece i generi maggiormente affrontati e reinventati dai registi partecipanti il western (“che non muore mai”) e la commedia romantica.

Tra gli altri aspetti più importanti riguardanti le caratteristiche della selezione effettuata c’è da segnalare una forte presenza femminile in concorso (7 film su 16 sono stati diretti da donne) e una altrettanto importante di titoli italiani.

Prima di arrivare alla lista dei titoli tra le principali sezioni (tutte quante nuove o revisionate), che saranno Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani (la selezione ufficiale), Freestyle (25 titoli di formato e stile liberi, dalle serie ai video clip, dai film alla videoarte), Grand pùblic e Best of (una lista di pellicole presentate nei principali festival di quest’anno, tra cui Sundance, Cannes e San Sebastiàn) c’è stato l’annuncio del Premio alla carriera a James Ivory, che sarà assegnato nel corso della giornata d’apertura e alla cui figura sarà dedicata anche una minirassegna omaggio, oltre alla proiezione speciale della sua nuova fatica, A Cooler Climate.

Di seguito trovate le pellicole, con l’appunto che altri annunci seguiranno prima dell’apertura dei battenti della 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma.

SELEZIONE UFFICIALE

CONCORSO PROGRESSIVE CINEMA – VISIONI PER IL MONDO DI DOMANI

Alam di Firas Khoury (Francia, Tunisia, Palestina, Arabia Saudita, Qatar, 2022), opera prima

di Firas Khoury (Francia, Tunisia, Palestina, Arabia Saudita, Qatar, 2022), opera prima El Caso Padilla (The Padilla Affair) di Pavel Giroud (Spagna, Cuba, 2022), documentario

di Pavel Giroud (Spagna, Cuba, 2022), documentario Causeway di Lila Neugebauer (Stati Uniti, 2022), opera prima prodotta e interpretata da Jennifer Lawrence, al suo fianco anche Brian Tyree Henry

di Lila Neugebauer (Stati Uniti, 2022), opera prima prodotta e interpretata da Jennifer Lawrence, al suo fianco anche Brian Tyree Henry La Cura di Francesco Patierno (Italia, 2022)

di Francesco Patierno (Italia, 2022) Foudre (Thunder) di Carmen Jaquier (Svizzera, 2022), opera prima

di Carmen Jaquier (Svizzera, 2022), opera prima Houria di Mounia Meddour (Francia, 2022)

di Mounia Meddour (Francia, 2022) In eneim land, das es nicht mehr gibt (In a Land that no longer exists) di Aelrun Goette, (Germania, 2022)

di Aelrun Goette, (Germania, 2022) Janvaris (January) di Viesturs Kairišs (Lettonia, Lituania, Polonia, 2022)

di Viesturs Kairišs (Lettonia, Lituania, Polonia, 2022) Jeong-sun di Jeong Ji-hye (Corea del Sud, 2022), opera prima

di Jeong Ji-hye (Corea del Sud, 2022), opera prima Lv Guan (The hotel) di Wang Xiaoshuai (Hong Kong, 2022)

di Wang Xiaoshuai (Hong Kong, 2022) I morti rimangono con la bocca aperta di Fabrizio Ferraro (Italia, Spagna, 2022)

di Fabrizio Ferraro (Italia, Spagna, 2022) Ramona di Andrea Bagney (Spagna, 2022), opera prima

di Andrea Bagney (Spagna, 2022), opera prima Raymond & Ray di Rodrigo García (Stati Uniti, 2022) con Ethan Hawke e Ewan McGregor e prodotto, tra gli altri, da Alfonso Cuarón

di Rodrigo García (Stati Uniti, 2022) con Ethan Hawke e Ewan McGregor e prodotto, tra gli altri, da Alfonso Cuarón Sanctuary di Zachary Wigon (Stati Uniti, 2022) con Margaret Qualley, Christopher Abbot

di Zachary Wigon (Stati Uniti, 2022) con Margaret Qualley, Christopher Abbot Shttl di Ady Walter (Francia, Ucraina, 2022), opera prima

di Ady Walter (Francia, Ucraina, 2022), opera prima La tour (Lockdown tower) di Guillaume Nicloux (Francia, 2022)

GRAND PUBLIC

Il Colibrì di Francesca Archibugi (Italia, Francia, 2022) con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini e Nanni Moretti

di Francesca Archibugi (Italia, Francia, 2022) con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini e Nanni Moretti Amsterdam di David O. Russell (Stati Uniti, 2022) con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek e Robert De Niro

di David O. Russell (Stati Uniti, 2022) con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek e Robert De Niro Astolfo di Gianni Di Gregorio (Italia, 2021) con Gianni Di Gregorio, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata

di Gianni Di Gregorio (Italia, 2021) con Gianni Di Gregorio, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata Bros di Nicholas Stoller (Stati Uniti, 2022)

di Nicholas Stoller (Stati Uniti, 2022) Butcher’s crossing di Gabe Polsky (Stati Uniti, 2022) western con protagonista Nicolas Cage

di Gabe Polsky (Stati Uniti, 2022) western con protagonista Nicolas Cage Era ora di Alessandro Aronadio (Italia, 2022) con Edoardo Leo e Barbara Ronchi

di Alessandro Aronadio (Italia, 2022) con Edoardo Leo e Barbara Ronchi The lost king di Stephen Frears (Regno Unito, 2022) con Sally Hawkins, Steve Coogan, Harry Lloyd e Mark Addy

di Stephen Frears (Regno Unito, 2022) con Sally Hawkins, Steve Coogan, Harry Lloyd e Mark Addy The Menu di Mark Mylod (Stati Uniti, 2022) con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult

di Mark Mylod (Stati Uniti, 2022) con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult Mrs. Harris goes to Paris (La signora Harris va a Parigi) di Anthony Fabian (Regno Unito, Ungheria, 2022) 115’ con Lesley Manville, Isabelle Huppert e Jason Isaacs

(La signora Harris va a Parigi) di Anthony Fabian (Regno Unito, Ungheria, 2022) 115’ con Lesley Manville, Isabelle Huppert e Jason Isaacs L’ombra di Caravaggio di Michele Placido (Italia, Francia, 2022) con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti e Vinicio Marchioni

di Michele Placido (Italia, Francia, 2022) con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti e Vinicio Marchioni Il principe di Roma di Edoardo Falcone (Italia, 2022) con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci, Andrea Sartoretti e Giuseppe Battiston

di Edoardo Falcone (Italia, 2022) con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci, Andrea Sartoretti e Giuseppe Battiston Rapiniamo il Duce di Renato De Maria (Italia, 2022) con Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Tommaso Ragno, Isabella Ferrari, Maccio Capatonda e Filippo Timi

di Renato De Maria (Italia, 2022) con Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Tommaso Ragno, Isabella Ferrari, Maccio Capatonda e Filippo Timi Rheingold di Fatih Akın (Germania, Paesi Bassi, Marocco, Messico, 2022)

di Fatih Akın (Germania, Paesi Bassi, Marocco, Messico, 2022) La stranezza di Roberto Andò (Italia, 2022) con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Aurora Quattrocchi, Donatella Finocchiaro, Fausto Russo Alesi, Luigi Lo Cascio e Renato Carpentieri

di Roberto Andò (Italia, 2022) con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Aurora Quattrocchi, Donatella Finocchiaro, Fausto Russo Alesi, Luigi Lo Cascio e Renato Carpentieri War – La guerra desiderata di Gianni Zanasi (Italia, Francia, 2022) con Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston e Massimo Popolizio

di Gianni Zanasi (Italia, Francia, 2022) con Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston e Massimo Popolizio What’s love got to do with it? di Shekhar Kapur (Regno Unito, 2022) con Lily James e Emma Thompson

FREESTYLE

75 – Biennale Ronconi Venezia di Jacopo Quadri (Italia, 2022), documentario

di Jacopo Quadri (Italia, 2022), documentario Amate sponde di Egidio Eronico (Italia, 2022), documentario

di Egidio Eronico (Italia, 2022), documentario Bassifondi di Francesco Pividori (Italia, 2022), opera prima

di Francesco Pividori (Italia, 2022), opera prima La California di Cinzia Bomoll (Italia, Cile, 2022)

di Cinzia Bomoll (Italia, Cile, 2022) Daniel Pennac: Ho vito Maradona! di Ximo Solano (Spagna, Italia, 2022), documentario

di Ximo Solano (Spagna, Italia, 2022), documentario Dario Fo: L’ultimo mistero buffo di Gianluca Rame (Italia, 2022), documentario

di Gianluca Rame (Italia, 2022), documentario Drei frauen und der krieg (Trained to see – Three women and the war) di Luzia Schmid (Germania, Italia, 2022), documentario

di Luzia Schmid (Germania, Italia, 2022), documentario La divina cometa di Mimmo Paladino (Italia, 2022)

di Mimmo Paladino (Italia, 2022) Django – La serie di Francesca Comencini (Italia, Francia, 2022), 2 episodi, con Matthias Schoenaerts, Nicholas Pinnock, Lisa Vicari, Noomi Rapace

di Francesca Comencini (Italia, Francia, 2022), 2 episodi, con Matthias Schoenaerts, Nicholas Pinnock, Lisa Vicari, Noomi Rapace Enrico Cattaneo / Rumore Bianco di Francesco Clerici e Ruggero Gabbai (Italia, 2021), documentario

di Francesco Clerici e Ruggero Gabbai (Italia, 2021), documentario Er gol de Turone era bono di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet (Italia, 2022), documentario

di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet (Italia, 2022), documentario Jane Campion, La femme cinéma (Jane Campion, The Cinema Woman) di Julie Bertuccelli (Francia, 2022), documentario

di Julie Bertuccelli (Francia, 2022), documentario Jazz Set di Steve Della Casa e Caterina Taricano (Italia, 2022), documentario

di Steve Della Casa e Caterina Taricano (Italia, 2022), documentario The last movie stars di Ethan Hawke (Stati Uniti, 2022), 6 episodi, documentario

di Ethan Hawke (Stati Uniti, 2022), 6 episodi, documentario Life is (not) a game di Antonio Valerio Spera (Italia, Spagna, 2022), documentario

di Antonio Valerio Spera (Italia, Spagna, 2022), documentario Lola di Andrew Legge (Irlanda, Regno Unito, 2022), opera prima

di Andrew Legge (Irlanda, Regno Unito, 2022), opera prima Louis Armstrong’s Black & Blues di Sacha Jenkins (Stati Uniti, 2022), documentario

di Sacha Jenkins (Stati Uniti, 2022), documentario Lynch / Oz di Alexandre O. Philippe (Stati Uniti, 2022), documentario

di Alexandre O. Philippe (Stati Uniti, 2022), documentario Il maledetto di Giulio Base (Italia, 2022)

di Giulio Base (Italia, 2022) Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza di Elisabetta Sgarbi (Italia, 2022), documentario

di Elisabetta Sgarbi (Italia, 2022), documentario La Paz del futuro di Francesco Clerici e Luca Previtali (Italia, Regno Unito, 2022), documentario

di Francesco Clerici e Luca Previtali (Italia, Regno Unito, 2022), documentario Romulus II – La guerra per Roma di Matteo Rovere e Enrico Maria Artale (Italia, 2022), 2 episodi, con Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli, Marianna Fontana, Valentina Bellè, Emanuele Di Stefano, Max Malatesta, Vanessa Scalera e Sergio Romano

di Matteo Rovere e Enrico Maria Artale (Italia, 2022), 2 episodi, con Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli, Marianna Fontana, Valentina Bellè, Emanuele Di Stefano, Max Malatesta, Vanessa Scalera e Sergio Romano Self-portrait as a coffee pot di William Kentridge (Sudafrica, Stati Uniti, 2022), 3 episodi, documentario

di William Kentridge (Sudafrica, Stati Uniti, 2022), 3 episodi, documentario Sono Lillo di Eros Puglielli (Italia, 2022), 3 episodi, con Lillo Petrolo, Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi e Anna Bonaiuto

di Eros Puglielli (Italia, 2022), 3 episodi, con Lillo Petrolo, Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi e Anna Bonaiuto Souvenir d’Italie di Giorgio Verdelli (Italia, 2022), documentario

