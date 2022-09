Un tipo di herpes aiuta a combattere il tumore

Il virus dell’herpes sembra che possa essere una nuova valida terapia anti-tumorale. Si tratta di questo virus geneticamente modificato che ha potuto infettare e annientare le cellule dannose in svariati pazienti durante una recente sperimentazione a Parigi. Krzysztof Wojkowski, un giovane inglese ha preso parte agli esperimenti sulla sicurezza del farmaco sperimentale.

Nel 2017 gli era stato diagnosticato un cancro alle ghiandole salivari, che ha continuato a espandersi senza possibilità di guarigione. Così è stato sottoposto a un breve ciclo di terapia a base virale, in pratica il virus dell’herpes labiale modificata geneticamente. L’uomo ha raccontato:

Ho fatto iniezioni ogni due settimane per cinque settimane e i virus hanno completamente sradicato il mio cancro. Sono libero dal tumore da due anni ormai.

In sintesi, le iniezioni fatte direttamente sul tumore hanno attaccato il cancro in due modi: inviando cellule cancerogene e facendole esplodere, attivando il sistema immunitario. La nuova terapia a base virale è stata somministrata a circa 40 pazienti. Si tratta dell’iniezione del solo virus di nome RP2 sul primo gruppo di pazienti. Ad altri, invece, è stato dato un altro farmaco anti-tumore chiamato il nivolumab. L’inglese che è guarito dal tumore alle ghiandole salivari faceva parte del primo gruppo. Tre su nove pazienti curati con solo RP2 hanno visto la riduzione dei tumori.

È raro vedere tassi di risposta così buoni negli studi clinici in fase iniziale, poiché il loro obiettivo principale è testare la sicurezza del trattamento e coinvolgono pazienti con tumori molto avanzati per i quali i trattamenti tradizionali hanno smesso di funzionare. Le risposte al trattamento sono state “veramente impressionanti” in una serie di tumori avanzati, incluso il cancro all’esofago e un raro tipo di tumore agli occhi. Sono ansioso di vedere se ci saranno altri benefici nella sperimentazione con un numero crescente di pazienti.