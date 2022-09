STARZPLAY diventa LIONSGATE+

STARZ annuncia oggi che il suo servizio streaming internazionale premium, STARZPLAY, sarà rinominato LIONSGATE+ in 35 paesi, con un nuovo look e logo, a partire dal 29 settembre 2022.

Il nuovo marchio sarà lanciato negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi dove è disponibile STARZ. La piattaforma STARZPLAY verrà rinominata LIONSGATE+ in tutti i paesi esclusi Stati Uniti e Canada, dove rimarrà STARZ. Anche i marchi STARZPLAY Arabia e LIONSGATE PLAY – disponibile nel sud e sud-est asiatico – rimarranno inalterati.

Abbiamo riconosciuto in anticipo il potenziale del mercato OTT mondiale e negli ultimi anni abbiamo costruito un incredibile servizio di streaming globale, che è diventato meta per il pubblico in cerca di una programmazione premium e audace. Operare sotto LIONSGATE+ a livello internazionale porta un’identità distinta e differenziata in un mercato internazionale sempre più affollato e si basa sul valore del marchio Lionsgate che la nostra vasta ricerca ha dimostrato essere forte in tutto il mondo. Anche con la separazione tra STARZ e l’attività dello studio Lionsgate, il marchio Lionsgate continuerà a essere prezioso per il successo della nostra piattaforma internazionale.

ha affermato Jeffrey Hirsch, Presidente e CEO di STARZ .

Il nostro impegno nel fornire storie audaci e accuratamente selezionate in cui ci spingiamo oltre i confini e sfidiamo le aspettative rimane lo stesso. Abbiamo costruito solide relazioni con i nostri spettatori e non vediamo l’ora di continuare a fornire loro una narrazione premium con marchio LIONSGATE+.

aggiunge Superna Kalle, Presidente, International Networks per STARZ.

Gli abbonati LIONSGATE+ hanno accesso a una vasta libreria di contenuti esclusivi e premium che include serie originali in anteprima mondiale in contemporanea con gli Stati Uniti, come il thriller politico Gaslit, i drammi in costume della Royal Collection, inclusa la serie prossimamente in uscita Le relazioni pericolose, e tutte le serie ambientate nell’universo del franchise di successo Power. LIONSGATE+ ospita anche serie originali in lingua spagnola come la serie acclamata dalla critica Señorita 89, il thriller di fantascienza El Refugio e il poliziesco Express, e offre alcune delle serie televisive in prima visione più ricercate, tra cui The Great e Gangs of London, oltre a una vasta collezione di film di successo aggiunti alla piattaforma ogni mese.

STARZ si è affermato come uno dei primi canali lineari statunitensi ad entrare nel mercato globale dopo aver lanciato, nel 2018, il servizio SVOD, ora LIONSGATE+, offrendo al pubblico l’accesso a contenuti audaci e selezionati. Dal suo lancio iniziale, insieme alla joint venture STARZPLAY Arabia, STARZ si è espansa in 63 paesi tra Asia, Canada, Europa, America Latina, MENA, Sud e Sud-est asiatico.

Con il rebranding in vigore, di seguito è riportata la ripartizione dei nomi del servizio nei 63 paesi in cui è presente la SVOD.

PAESI DOVE È DISPONIBILE COME LIONSGATE+

Europa: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

America Latina: Argentina, Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Venezuela

Asia: Australia e Giappone

PAESI DOVE È DISPONIBILE CON ALTRO MARCHIO

Asia: Sud e Sud-est asiatico (Lionsgate Play)

Nord America: Stati Uniti e Canada (STARZ)

MENA: Tutti i territori (STARZPLAY Arabia, come joint venture tra Lionsgate e partner locali)

INFORMAZIONI SU LIONSGATE+

LIONSGATE+ è il servizio streaming globale di STARZ disponibile in più di 63 paesi dal suo lancio (nato come STARZPLAY) nel maggio del 2018. Il servizio offre contenuti esclusivi di prima qualità, senza interruzioni pubblicitarie, con serie originali STARZ in prima visione in onda in contemporanea con gli Stati Uniti; serie premiate e acclamate dalla critica, acquisite in prima visione; e una vasta libreria di lungometraggi di successo. Nel 2021, LIONSGATE+ ha rafforzato la sua offerta di contenuti lanciando una serie di produzioni in lingua locale. LIONSGATE+ ha collaborato con società di produzione rinomate in Cile, Francia, Germania, India, Messico e Spagna per creare contenuti originali locali che offrono un appeal globale. Attraverso il suo approccio di distribuzione dinamica, LIONSGATE+ è disponibile per i consumatori su una moltitudine di piattaforme, inclusa l’app diretta al consumatore in 13 paesi, servizi di trasmissione digitale globale, distributori di video multicanale, società di telecomunicazioni; altre piattaforme online e digitali in Australia, Canada, Europa, America Latina, e in Medio Oriente, Africa. Nel Sud, Sud-Est asiatico è disponibile con il marchio Lionsgate Play.

