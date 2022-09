Star Trek 4 è stato temporaneamente rimosso dal calendario Paramount

Dopo l’uscita di scena del regista Matt Shakman (che ha abbracciato il progetto sui Fantastici 4) era prevedibile che la Paramount rimuovesse, temporaneamente, il nuovo film su Star Trek dal suo calendario di uscite al cinema.

Il lungometraggio Star Trek 4 era programmato per la distribuzione nelle sale cinematografiche il 22 dicembre 2023. Inizialmente doveva arrivare nelle sale il 9 giugno 2023. Alla sceneggiatura sono state chiamate Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet.

La Paramount ha pubblicato uno stato ufficiale sull’abbandono del progetto da parte di Matt Shakman, ed ha dichiarato:

Siamo rattristati dal fatto che Matt non dirigerà il prossimo capitolo di Star Trek, considerando il fatto che stiamo parlando di un filmmaker di grandissimo talento. Ma siamo grati per tutto il contributo che ha dato, e siamo entusiasti riguardo alla visione creativa che si sta plasmando per il nuovo film. Siamo proiettati in avanti per realizzare il prossimo capitolo per il pubblico di tutto il mondo.