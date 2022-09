Inquinamento: i tedeschi fanno causa al governo

Un gruppo di cittadini in Germania ha deciso di fare causa al governo tedesco in seguito ai problemi di salute causati dall’inquinamento atmosferico. I ricorrenti lamentano il mancato allineamento con le linee guida dell’OMS, il quale ha ridotto i limiti ritenuti accettabili di inquinanti del 75%. Questo porterebbe a un maggiore rischio della salute delle persone violandone i diritti fondamentali.

Negli ultimi anni l’inquinamento in Germania è diminuito in modo significativo e seguendo le leggi dell’UE, ma il cambiamento delle linee guida dell’OMS implica che, pur essendo nella legalità (dato che le regole dell’OMS non sono vincolanti a differenza di quelle imposte dall’Europa), l’aria non sia proprio pulita. L’Unione Europea sta riformando la sua principale legge sulla qualità dell’aria che stabilisce le soglie massime di inquinamento per l’intero blocco.