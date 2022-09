Apple News: utenti bombardati di notifiche oscene e razziste. Gli hacker violano il CMS di Fast Company

L’account Apple News di Fast Company, un sito d’informazione statunitense, è stato violato da un hacker. Il criminale è riuscito ad accedere al CMS dell’azienda ed ha poi inviato alcune notifiche oscene.

L’hacker responsabile di questa ‘bravata’ ha spiegato di essere uscito ad accedere all’account di Fast Company sfruttando una password poco protetta, che era stata utilizzata per una pluralità di pannelli, account e servizi dell’azienda. Apple è intervenuta tempestivamente, sospendendo il canale di Fast Company fino a che l’azienda non avrà ripreso il pieno controllo dei suoi sistemi informatici.

Fast Company’s having a fun night right now with a racist hack. pic.twitter.com/PRsstA2KBV

— Zach Haberman (@ZHaberman) September 28, 2022