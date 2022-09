Proffee: caffè proteico super gettonato ma poco salutare in alcuni casi

Un caffè lungo con l’aggiunta di proteine, esattamente collagene. Un successo esploso sui social e incoronato come elisir energetico, ma può non essere salutare.

TikTok ha reso virale un nuovo tipo di caffè che si chiama Proffee. Questo tipo di bevanda è diventata amata perché energetica e ricca di proteine. Ecco di cosa si tratta, ma bisogna considerare che va bevuta con moderazione. Proffee è un tipo di caffè espresso con cubetti di ghiaccio e un frullato proteico. In questo genere di caffè i dolcificanti sono un’opzione, ma vengono quasi sempre aggiunti.

In generale, il caffè ha tanti vantaggi se consumato in dosi giuste. È ricco di antiossidanti e nutrienti come vitamina B, potassio e riboflavina. Il caffè è ideale per dare energia a chi fa attività fisica, ma stimola anche memoria e umore. Il lato negativo invece è che può renderti nervoso e rischia di non farti dormire. In più, la caffeina favorisce la disidratazione.

Nel caso che tu segua una dieta sana ed equilibrata con proteine sufficienti, non hai bisogno di aggiungerle al tuo caffè. Comunque la domanda da porsi è: perché aggiungere delle proteine al caffè? Se fai una colazione povera e bevi solo un espresso, allora va bene, ma se pensi sia dimagrante, non è così. Potresti ingerire le stesse proteine al mattino con del latte o uno yogurt greco o con della frutta.

Il proffee può essere ricco di grassi, zuccheri e calorie, perché contiene aromi, sciroppi e creme artificiali. Ecco perché in tal caso non è consigliabile. La caffeina può anche interferire con assorbimento di vitamine e minerali particolari (calcio, magnesio, ferro e vitamina B). Inoltre, a seconda dell’ora di assunzione del proffee, la caffeina può influenzare negativamente il tuo ritmo circadiano e svantaggiare il sonno. Evitare quindi il proffee di sera.