Laghi: ne esiste uno a forma di cuore in Italia

In Italia esiste un lago a forma di cuore, si trova in Abruzzo, è il Lago di Scanno. Un luogo da visitare anche per la bellezza della zona paesaggistica.

Il Lago di Scanno, in Abruzzo, è speciale per la sua forma a cuore. Potrebbe essere ribattezzato il lago più romantico d’Italia, o forse addirittura mondiale. Si trova esattamente tra i Monti Marsicani, nell’Aquila. La proprietà del lago è divisa a metà tra i paesi Villalago e Scanno dal 2017.

Una tappa italiana assolutamente da visitare, non solo per il lago, ma anche per i suoi scorci paesaggistici davvero affascinanti. Una destinazione perfetta per chi ama il turismo naturalistico e sostenibile. Esso si è formato per un’antica frana tra le sponde del monte Rava, sopra il lago. I detriti e le pietre caduti sbarrarono il fiume Tasso e la valle del Sagittario provocando la formazione del lago.

Il Lago di Scanno è perfetto per chi ama le escursioni e la vita in mezzo alla natura. Si possono noleggiare biciclette e pedalò, poi surf e canoe per godere delle sue acque smeraldine. Assolutamente gradevole il bird watching, infatti, si potranno veder volare germani reali, aironi, gallinelle d’acqua e svassi. Da non perdere il borgo di Scanno, da cui il lago prende il nome, è un gioiellino medievale con vecchie case in pietra. Famosa è la Chiesa della Madonna del Lago affacciata sulle sue acque lacustri. Essa ha due rampe di scale che la fanno assomigliare a un affascinante santuario.