Jeff Bridges sta valutando il possibile ritiro

Jeff Bridges, parlando con Variety, si è espresso sul suo possibile ritiro. Intanto domani uscirà The Old Man su Disney+.

Domani, 28 settembre, sarà distribuito su Disney+ il telefilm The Old Man, che vedrà il ritorno sullo schermo di Jeff Bridges. L’attore ha di recente parlato a Variety, raccontando la sua esperienza con la malattia ed il possibile ritiro.

Ecco le sue parole:

Dopo la malattia ho pensato che non sarei più potuto tornare a lavorare. Ho pensato seriamente che mi sarei dovuto ritirare, anche se ora come ora non so che fare. Mio padre ha lavorato fino alla fine dei suoi giorni, ed io credo che cercherò di capire questa cosa lungo il percorso. Devo pensarci.

La buona notizia sta però nel fatto che il cancro di Jeff Bridges è in remissione, e questo ha permesso all’interprete di tornare a lavorare e di prendere parte al progetto The Old Man.

Basata sull’omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry, The Old Man è incentrata sul personaggio di “Dan Chase” (Jeff Bridges) che, scappato dalla CIA decenni fa, vive nell’ombra da molto tempo. Quando sicario cerca di ucciderlo, il vecchio agente capisce che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato.