Caldaia: come impostarla per risparmiare?

Occorre risparmiare per la finanza e per l’ambiente: ecco i consigli per usare la caldaia al meglio.

L’obiettivo da porsi è quello di diminuire i consumi di gas e luce del prossimo autunno-inverno. Un altro scopo è quello di avere un impatto energetico ridotto il più possibile, visto che la Terra è messa in ginocchio dalla crisi climatica. Bisogna quindi avere massima attenzione ai dettagli per impostare la caldaia in modo corretto. Non basta abbassare il termostato e soffrire il freddo.

Fondamentale è tenere la caldaia sempre accesa perché così deve soltanto mantenere la temperatura con un consumo minore di gas. Non si deve spegnere nemmeno durante la notte, resterà attiva solo alla minima potenza per mantenere la temperatura senza un consumo maggiore.

Consigliabile impostare una temperatura di 18-20 gradi, quella ideale per non aumentare i costi. Inoltre, bisogna considerare che per ogni grado in più si stima un consumo di gas maggiore del 5%. Per chi non lo sapesse esiste la temperatura di mandata, a cui la caldaia riscalda l’acqua prima di mandarla ai radiatori. Gran parte delle caldaie a gas sono create per funzionare a temperature di mandata e ritorno.

Questo significa che la caldaia riscalda l’acqua a 80 gradi, poi ritorna alla caldaia, dopo aver fatto il tragitto dei radiatori, a 60 gradi. Nell’ambiente ha sprigionato 20 gradi. La corretta impostazione della temperatura della caldaia è quella più bassa possibile. Per le case vecchie meglio la temperatura di 60-65 gradi, mentre per quelle nuove 50-55 gradi.

Il dispositivo che consente di limitare e regolare il consumo dell’acqua calda nelle caldaie è la valvola termostatica. Questa dà un risparmio del 15% e permette di controllare sempre i consumi. Si tratta di un sistema di termoregolazione usato correttamente, obbligatorio per legge. Un modo che consente di stabilire la temperatura giusta in casa e come deve lavorare la caldaia. Altra cosa importante è limitare la dispersione di calore. Si può ridurre la temperatura casalinga impostando la caldaia in modo corretto, ma bisogna sempre prestare attenzione a tapparelle e serramenti che possono rilasciare spifferi.