Werewolf by Night: le prime reazioni parlano di un film unico

Il mediometraggio Werewolf by Night sarà distribuito sulla piattaforma streaming Disney+ il 7 ottobre, ma nel frattempo i critici hanno già avuto possibilità di guardarlo, e le reazioni sono state più che positive, tanto che il film è stato definito “unico” nel suo genere all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Steve Weintraub ha parlato di un film “che non è paragonabile a niente che sia uscito fino ad ora nell’MCU”. Mentre Perri Nemiroff ha dichiarato: “Si tratta dell’uscita halloweeniana che ci auspicavamo. La potremmo definire come un’ode ai mostri classici con un lavoro di stunt in stile Marvel. Ho adorato le interazioni tra Gael García Bernal e Laura Donnelly”.

James Viscardi di Comicbook.com ha addirittura parlato del “miglior prodotto Marvel di Disney+, anche meglio di Moon Knight”. Eric Italiano lo ha definito una “boccata d’aria fresca per quanto riguarda la Marvel. Il film ha gli stessi toni del trailer”.

Joe Aragon di Cinema.Joe ha definito il debutto alla regia di Michael Giacchino come “impressionante”. Daniel Baptista di The Movie Podcast ha parlato di “un film horror mostruoso hollywoodiano che non vorresti finisse mai. Una delle cose più forti mai realizzate dalla Marvel”. Infine Heatherface Wixson ha parlato di Werewolf by Night come di un film in cui “la Marvel prende la macchina del tempo tornando indietro al 1940 per creare una storia tosta che mischia horror e avventura”.