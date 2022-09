Toyota bz3: la berlina elettrica con batterie della BYD lancia la sfida alla Tesla Model 3

Toyota ha presentato una nuova auto elettrica, la seconda dopo il debutto del SUV bZ4X. Si chiama bZ3 ed è una berlina che, per certi versi, ricorda la Tesla Model 3.

Per il momento Toyota intende venderla esclusivamente nel mercato cinese, dove questo segmento di veicoli va ancora molto forte. In realtà è molto probabile che presto o tardi la vedremo anche in Europa. Secondo il sito britannico Autocar, è molto probabile che la Toyota bZ3 arrivi nel mercato europeo non più tardi del 2024.

Utilizzerà le batterie di nuova generazione Blade. Le produce la cinese BYD, che non a caso da alcuni anni è un’importante partner strategico dell’azienda giapponese. Le Blade vengono definite le “batterie più sicure al mondo” e, a prescindere, grazie alla struttura cell-to-pack hanno una densità energetica estremamente importante: 150 Wh/kg, che diventano 166Wh/kg se si prende in considerazione la singola cella.

Come spiega Autocar, le batterie della BYD sono estremamente compatte, il che consente di recuperare spazio prezioso all’interno dell’abitacolo.

La Toyota bZ3 sarà disponibile in due versioni, una da 178CV e l’altra da 238CV. A seconda del modello, il peso sarà compreso trai 1710 e 1840kg.

Non conosciamo ancora le altre specifiche del veicolo, inclusa l’autonomia. La Atto 3, un crossomer molto simile prodotto dalla BYD, potrebbe comunque fornirci un possibile metro di paragone: il veicolo cinese copre 420Km con una singola ricarica. Probabilmente l’autonomia della bZ3 sarà molto simile.