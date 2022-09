The Watcher: trailer della miniserie con Naomi Watts

Vi presentiamo il trailer dell'inquietante miniserie con protagonista Naomi Watts in arrivo il 13 ottobre su Netflix: The Watcher.

Nel trailer di The Watcher, nuova miniserie basata su una storia vera, Naomi Watts (nel ruolo di Nora Brannock) e Bobby Cannavale (interprete di Dean Brannock) scoprono che nella loro nuova dimora vive un estraneo che è ossessionato dalla casa stessa… e da chi ci abita.

La serie è stata creata da Ryan Murphy & Ian Brennan e vede nel cast Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Margo Martindale, Terry Kinney, Joe Mantello, Richard Kind, Noma Dumezweni, Christopher McDonald, Michael Nouri, Isabel Gravitt, Henry Hunter Hall, Luke David Blumm.

Questa la sinossi ufficiale:

Quando la famiglia Brannock si trasferisce in quella che doveva essere la casa dei sogni in una zona residenziale, la loro vita si trasforma rapidamente in un inferno. Le lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare “L’Osservatore” sono solo l’inizio, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla. Dalla storia vera della famigerata casa dell'”Osservatore” nel New Jersey.

