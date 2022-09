The Big Bang Theory: i creatori non credono nel revival

Dopo essere andata in onda dal 2007 al 2019 la serie TV The Big Bang Theory si è conclusa lasciando nei fan un vuoto da colmare, ma anche un degno finale. Secondo i creatori del telefilm è quindi difficile poter pensare ad un revival di The Big Bang Theory.

Secondo quanto rivelato da Bill Prady:

So che ci sono persone che vorrebbero una reunion, ma è difficile immaginarla dopo il finale che c’è stato, anche perché penso sia stato uno degli episodi migliori di sempre. La chiusura è stata fantastica, è difficile immaginare un modo per riaprire il discorso.

Mentre Chuck Lorre ha aggiunto:

Penso che non ci sia nulla che abbiamo lasciato incompleto. Abbiamo lavorato a quello che pensavamo fosse il migliore dei finali possibili, ed io l’ho adorato.

Di recente uno dei protagonisti del cast di The Big Bang Theory, Kunal Nayyar, ha promesso una reunion dello show, ma tra vent’anni. Andata in onda per 279 episodi a partire dal 2007, The Big Bang Theory è stata un vero e proprio fenomeno nel mondo dei serial TV, ricevendo svariati premi tra cui dieci Emmy e generando uno spin-off, intitolato Young Sheldon.