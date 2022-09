Squid Game: il regista svela una scena tagliata inedita

Hwang Dong-hyuk, regista di Squid Game, durante TUDUM Corea ha mostrato al pubblico una breve scena tagliata inedita tratta dalla prima serie, invitando ad attendere la prossima stagione del serial dei record, prossimamente su Netflix.

Il creatore, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, al momento, sta lavorando a un nuovo progetto intitolato Killing Old People Club, ma continua a tenere in caldo anche lo sviluppo di Squid Game 2: sembra che la seconda stagione arriverà difatti su Netflix entro la fine del 2024.

Questa la sinossi della serie, uscita lo scorso settembre:

Un misterioso invito a partecipare alla gara è inviato a persone con un disperato bisogno di denaro. I 456 partecipanti di ogni ceto sociale sono intrappolati in un luogo segreto dove competono per vincere 45,6 miliardi di won. Ad ogni turno si cimentano in un popolare gioco coreano per l’infanzia come “Un, due, tre, stella”, ma chi perde… muore. Chi vincerà e qual è il vero motivo della gara?

