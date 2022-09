Resident Evil 4 arriverà anche su Xbox One? Amazon UK sembra confermarlo

Capcom non ha ancora annunciato una versione Xbox One di Resident Evil 4 Remake, tuttavia sulle pagine di Amazon UK è stata avvistata l'immagine della confezione.

La versione Xbox One del remake di Resident Evil 4 è apparsa su Amazon UK, il che potrebbe confermare che il gioco sia in realtà in arrivo anche su console old gen di Microsoft. Inizialmente si pensava che Resident Evil 4 Remake fosse un progetto esclusivo per PC e console di attuale generazione. Tuttavia, durante il Tokyo Game Show 2022 Capcom ha svelato con un video che il gioco arriverà anche su PS4.

(FYI) Resident Evil 4: Remake for Xbox Series X|S and Xbox One spotted on Amazon UK 🇬🇧 It was supposed to be only coming to for current gen and PS4 consoles. Source:https://t.co/Pkz2lauOxZ pic.twitter.com/T4jrOFyf9g — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) September 23, 2022

C’è da considerare, in ogni caso, che esiste l’eventualità che Amazon abbia commesso un errore, visto e considerato che è strano che Capcom non abbia colto l’opportunità per annunciare la versione Xbox One già durante il TGS. Inoltre, è stato fatto notare come la copertina del gioco rechi la dicitura “Placeholder Image“, segno che si tratta di una cover temporanea.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Capcom ha annunciato che presto arriverà un evento completamente dedicato a Resident Evil, in cui avremo modo di scoprire ulteriori novità anche sul remake di Resident Evil 4.

Resident Evil 4 Remake sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023.