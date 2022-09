Offerte esclusive Prime: ecco i prossimi “Prime Day” ad ottobre 2022

Amazon ha confermato le indiscrezioni riguardanti altri due giorni di sconti in ottobre, ma non si chiameranno Prime Day.

Buone notizie per chi ha qualche soldo da parte da poter spendere per sconti fantastici: Amazon ha confermato le indiscrezioni che giravano da tempo riguardanti altri due giorni di sconti. Non si chiameranno Prime Day, si terranno ad ottobre e usciranno sotto il nome di Offerte esclusive Prime.

Potete accedere alla pagina dedicata seguendo questo link su Amazon, e vi invitiamo anche a mettere nella lista desideri i prodotti che volete acquistare, così da poterli vedere in sconto l’11 e il 12 ottobre, giornate in cui andranno live queste scontistiche.

I clienti Amazon Prime potranno così inaugurare la stagione dello shopping natalizio con centinaia di migliaia di offerte. Il nuovo evento di 48 ore garantisce ai clienti Prime l’accesso anticipato alle offerte natalizie dei migliori marchi, come Samsung e Miele, e la possibilità di acquistare una selezione di prodotti di Oral-B, iRobot, GHD e molti altri. Le offerte saranno disponibili in moltissime categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon.

Non sappiamo ancora quali prodotti nello specifico entreranno in sconto, ma vi invitiamo a seguirci l’11 e il 12 di ottobre per scoprire tutte le novità riguardanti le Offerte esclusive Prime, dove vi suggeriremo alcuni dei migliori prodotti disponibili per le offerte.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.