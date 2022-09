Offerte Amazon: THE C64 Mini in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano in super sconto la console retrogaming THE C64 Mini, disponibile ad un prezzo vantaggioso.

Le offerte Amazon di oggi ci portano in super sconto THE C64 Mini, versione miniaturizzata e moderna del Commodore 64, ispirata a sua volta al rifacimento uscito anni fa in dimensioni 1:1 della famosa console da gaming.

La console, nel suo pacchetto con joystick microswitched, è disponibile al prezzo di 47,10€, contro il prezzo originale di 69,99€ (uno sconto del 33%), e comprende al suo interno 64 giochi diversi, tra le migliori perle che la console ha avuto negli anni ’80.

Lanciato nel 1982, il C64 ha dominato la scena degli home computer per tutti gli anni 80. Sono stati venduti milioni di pezzi in tutto il mondo e ha conquistato un posto speciale nel cuore dei giocatori. Sviluppato da Retro Games Ltd – e distribuito da Koch Media – THE C64 Mini è la metà dell’originale C64 ed è un home computer completamente funzionante che si può collegare direttamente al tuo televisore ed è dotato di due porte USB, una per il joystick e l’altra per la tastiera.

Il nuovo dispositivo, collegabile a qualsiasi televisore moderno tramite il cavo HDMI, permette ai giocatori di usufruire di 64 giochi vintage autorizzati e pre-installati all’interno di esso. Questo include giochi che vengono da sviluppatori come Epyx, Gremlin Graphics, Hewson e The Bitmap Brothers sfoggiando un ventaglio di titoli come California Games, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid ed Impossible Mission.

