Offerte Amazon: Controller Xbox Wireless in varie colorazioni in sconto

Amazon oggi porta in sconto alcuni controller Xbox Wireless, permettendovi di scegliere tra varie colorazioni

26—Set—2022 / 10:44 AM

Le offerte Amazon di oggi ci portano alla scoperta dei controller wireless Xbox, tutti disponibili in sconto ad un prezzo davvero molto conveniente. Si tratta di un’offerta a tempo, perciò non sappiamo quanto durerà, e non sappiamo se è disponibile su altre colorazioni oltre quelle che vi mettiamo qui.

Lo sconto, che arriva ad essere di 10€ sul prezzo originale, portandoli a 49,99€, è applicato al controller Bianco Robot, Nero Carbone e Blu Shock. Per quanto riguarda il design invece, si tratta di quello modernizzato per le nuove Xbox, con il tasto share al centro e superfici modellate migliorate.







Tra le tante novità, inoltre, anche la possibilità di mappare i pulsanti in modo personalizzato, dando quindi comandi diversi da quelli classici al vostro controller. Compatibile con Xbox One e Xbox Series X/S, questo controller wireless può essere collegato anche al PC, grazie alla compatibilità con Windows 10 e 11, e ai dispositivi mobile tramite bluetooth (come device mobili, tablet e dispositivi portatili compatibili).

Mancano l’impugnatura gommata, le componenti intercambiabili, i blocchi del grilletto e le levette intercambiabili: queste sono feature invece disponibili sul controller Elite di seconda generazione.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.