iPad Pro e Mac con chip M2: niente evento in diretta, ma solo un comunicato stampa

Molti giornalisti ben informati sostengono che Apple non sarebbe interessata ad un vero e proprio evento trasmesso in diretta per presentare i nuovi iPad Pro.

Forse non ci saranno altri keynote di Apple nel 2022. Il prossimo mese l’azienda presenterà alcuni nuovi prodotti, ma ora molti giornalisti ben informati, tra cui Mark Gurman, sostengono che Apple non sarebbe interessata ad un vero e proprio evento trasmesso in diretta — come quello che ha accompagnato il lancio dei nuovi iPhone 14.

Nessun keynote atunnale. Apple si limiterà a lanciare i nuovi iPad (attesi gli update della linea Pro, ma anche dell’iPad base) e Mac con un comunicato stampa. Dopodiché lo store ufficiale dell’azienda verrà immediatamente aggiornato con i nuovi prodotti, che saranno disponibili per il preordine fin da subito.

I motivi di questa scelta andrebbero ricercati nel numero piuttosto esiguo di novità introdotte dai nuovi prodotti. Specie sul fronte del design: chipset a parte, gli iPad Pro 2022 saranno virtualmente indistinguibili dai modelli attualmente in commercio, e lo stesso si potrà dire per le versioni aggiornate dei MacBook Pro 14 e 16. Soltanto il nuovo iPad base sfoggerà un look completamente rivisto, ma non si tratta – per così dire – di un prodotto particolarmente eccitante.

Ha davvero senso imbastire un evento tradizionale per annunciare dei prodotti che si distinguono esclusivamente per un nuovo SoC? La domanda è retorica: le prestazioni dei chip M2 sono già ben note.