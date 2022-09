Gran Turismo 7: tre nuove auto in arrivo con il prossimo update

Gran Tursimo 7 si aggiornerà questa settimana con un nuovo update che introdurrà tre nuove auto. I dettagli sull’aggiornamento al momento non sono stati ancora diffusi, ma il solito indizio di Kazunori Yamauchi preannuncia che tra le varie novità dell’update ci sarà anche l’introduzione di tre nuove vetture.

Gli appassionati della serie si sono subito messi all’opera nel tentativo di individuare le tre automobili e dopo varie analisi sono spuntati fuori tre nomi. La prima dovrebbe essere una Volkswagen ID.R, un auto prototipo elettrica da corsa con 680 cavalli. La seconda, invece, dovrebbe essere una Porsche Vision GT Spyder, un hypecar elettrica monoposto da 1292 cavalli dalle forme inconfondibili. La terza auto sarebbe invece una Nissan Silvia (S14), una coupé sportiva prodotta dalla casa giapponese a cavallo tra gli anni ’90 e 2000.

In ogni caso, per saperlo con certezza non ci resta che attendere la pubblicazione del nuovo Update che arriverà questa settimana.