Fenicottero rosa fotografato al mare a Sabaudia

Un fenicottero rosa è stato avvistato nella sua meravigliosa bellezza sulla spiaggia di Sabaudia a fine estate. Una donna ha immortalato l’animale poi ha pubblicato la foto sui social. Lei è Giovanna Repetto e ha fotografato il fenicottero rosa vicino a Torre Paola. Il suo piumaggio rosa è stato inconfondibile da riconoscere insieme alle lunghe zampe sottili.

Ormai i fenicotteri rosa sono diventati una presenza abitudinaria nel Circeo. Già nel 2018 era stato avvistato uno stormo composto da 12 esemplari tra Sabaudia e Latina, sul lago di Caprolace. Quest’ultimo è uno fra i più importanti ecosistemi palustri italiani. Sembra che il Parco del Circeo coincida con le principali rotte migratorie e che sia rifugio di più di 260 specie di uccelli acquatici.

L’habitat ideale del fenicottero rosa è proprio la laguna oppure il lago salato su coste di mari e oceani. L’acqua è stagionale in questi posti, così il fenicottero rosa si sposta per trovare il luogo giusto in ogni stagione. Il fenicottero rosa si riproduce in Francia, Spagna, Tunisia e in Italia. Il posto ideale per la nidificazione di questa specie però è Camargue, alle foci del Rodano. Un pericolo per l’habitat è l’inquinamento, ma anche il cambiamento climatico che rende asciutte le zone umide, predilette da questi uccelli migratori.