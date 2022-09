Cambiamento climatico: la siccità devastante vista dai satelliti

Il satellite Sentinel 2 del programma Copernicus ha creato una mappa dell’Europa scattando fotografie tra il primo luglio e il 31 agosto del 2021 e lo stesso periodo del 2022. Le immagini raccolte quest’anno sono abbastanza esplicative per comprendere la gravità della siccità di questa estate che è risultata essere la più grave negli ultimi 500 anni.

Le regioni che hanno sofferto di più sono la zona sud della Gran Bretagna e il nord della Francia, ma anche Polonia, Germania e tutta l’Europa orientale hanno sofferto molto questo periodo. Basta considerare che sono stati raggiunti tutti i record di temperature mentre gli incendi sono stati il doppio rispetto alla media del periodo 2006-2021 con tutti i fiumi principali e i laghi con la portata al minimo.

Fiumi come Reno e Danubio non sono più navigabili. Una siccità del genere non si registra dal 1540. Quasi un quarto del territorio europeo è in stato di allerta, considerando che, nei prossimi anni, le temperature sono destinate ad aumentare incrementando anche la siccità, le catastrofi climatiche e gli incendi.