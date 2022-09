Elite 6: il “piccante” teaser trailer della nuova stagione svela la data d’uscita su Netflix

Una nuova stagione è in arrivo a Las Encinas con tante storie da seguire: Elite 6 arriverà su Netflix il 18 novembre, stando a quanto anticipato dal nuovo, provocante teaser ufficiale. Il caos si scatena con l’arrivo di due nuovi studenti: Isadora, interpretata da Valentina Zenere (Le ragazze del centralino), la giovane ereditiera di un enorme impero di locali notturni e Iván, interpretato da André Lamoglia (Juacas – I ragazzi del surf), figlio della più grande star mondiale del calcio. Naturalmente nessuno dei due passerà inosservato.

Sinossi:

Dopo la fatidica festa di Capodanno di Phillipe e la fuga di Guzman, il segreto della morte di Armando potrebbe rovinare la storia d’amore tra Samuel e Ari. Nel frattempo Rebeka intraprende un percorso di scoperta personale, mentre Omar si riprende dalla separazione da Ander; inoltre la comparsa di Adam Nourou, che ha vinto di un premio Goya come Miglior attore emergente per il film Adú e ora veste i panni di Bilal, complicherà ulteriormente il suo rapporto con Samuel. La confessione di Phillipe sulla violenza, le crisi di rabbia di Patrick, i desideri di vendetta di Benjamin, un regalo da Armando a Mencia che potrebbe distruggere “i Benjamini”, un patto di omertà tra Samuel e Rebeka che non dura a lungo e causa le conseguenze peggiori…

