E3 2023: svelate le date ufficiali dell’evento

L'E3 si prepara a tornare in versione fisica nel 2023 con un'edizione suddivisa in due parti. Ecco le date ufficiali dell'evento.

Dopo aver confermato che l’E3 tornerà finalmente con un’edizione in presenza, L’ESA (Entertainment Software Association) ha annunciato quali saranno le date ufficiali dell’evento. L’E3 2023 si terrà dall’11 al 16 giugno 2023 e sarà suddiviso in due parti, una dedicata agli addetti ai lavori e l’altra al pubblico.

Prima dell’apertura della fase fisica dell’E3, i primi giorni saranno dedicati ad eventi e partner digitali, a partire dall’11 giugno. Gli E3 Business Days si svolgeranno, invece, dal 13 al 15 giugno e saranno limitati ai membri del settore con spazi più confortevoli e aree dedicate per gli hands-on, le interviste e gli incontri business. Gli E3 Gamer Days, che rappresentano i giorni dedicati al pubblico, si svolgeranno infine il 15 e il 16 giugno in una sala separata dall’area legata all’industry.

L’E3 2023 si terrà, come di consueto, al Los Angeles Convention Center e verrà realizzata in collaborazione con ReedPop, compagnia di produzione alla base di altri importanti eventi del settore come PAX, EGX, Star Wars Celebration, New York Comic Con e tanti altri. Al momento mancano ancora diversi dettagli, ma l’evento è stato già descritto come ricco di reveal di un certo peso ed anteprime mondiali sconvolgenti.