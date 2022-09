Dalla mia finestra: Al di là del mare, un nuovo sneak peek sui protagonisti

I protagonisti di Dalla mia finestra: Al di là del mare si presentano in un nuovo sneak peek del film Netflix in arrivo prossimamente.

I fan de Dalla mia finestra, il film romantico uscito la scorsa primavera, potranno presto godersi un sequel. I protagonisti de Dalla mia finestra: Al di là del mare si presentano dunque in un nuovo sneak peek in cui si presentano: la pellicola arriverà su Netflix prossimamente. Andrea Chaparro e Ivan Lapadula sono i nuovi attori nel cast.

Non c’è ancora una sinossi ufficiale del secondo film. Questa è quella del primo, che potete intanto recuperare sulla piattaforma streaming:

Raquel è perdutamente innamorata dell’attraente e misterioso vicino di casa Ares, ma lo osserva da lontano perché purtroppo non si sono mai parlati. La ragazza però ha chiaro in mente un piano: fare innamorare Ares. Tutt’altro che innocente e indifesa, Raquel non è preparata a perdere tutto per ottenere ciò che vuole… sicuramente non se stessa.

