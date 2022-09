Camminata della gratitudine: l’ideale per ritrovare il benessere

La camminata della gratitudine è una camminata a passo veloce con vantaggi mentali e fisici. Se fatta un’ora al giorno per sette giorni alla settimana, allora allontana le preoccupazioni e riduce lo stress. Ideale sarebbe concentrarsi sul presente e imparare ad ascoltare noi stessi. Un metodo per ritrovare il proprio benessere, per dare spazio ai pensieri positivi e alla serenità.

L’obiettivo è camminare provando gratitudine per tutto quello che ci circonda mentre camminiamo. Ogni tipo di sensazione visiva e olfattiva permette di concentrarsi sul presente e così provare gratitudine. Si può camminare da soli o in compagnia, anche ascoltando la musica preferita. Basta solo fossilizzarsi sul presente per arrivare a stare bene.

Un modo per prepararsi alla camminata della gratitudine è concentrarsi sulla respirazione con occhi chiusi e respiri profondi. Sarebbe essenziale riuscire a liberare la mente da cose negative, ascoltando il corpo. Anche, però, percepire ogni nostra più piccola sensazione interiore e in relazione all’esterno. Lo scopo dell’esercizio è trovare il proprio equilibrio e così provare continua gratitudine.

I benefici che avrai dalla camminata saranno un profondo benessere dato da esercizio fisico all’aperto e dalla mente finalmente libera dalla negatività. La camminata della gratitudine permette di mantenere il corpo in forma tonificando i muscoli e sciogliendo le articolazioni. Un toccasana anche per polmoni e cuore, visto che è un’attività di tipo aerobico. Altro vantaggio è la riduzione di ansia e stress, liberando la mente e migliorando la qualità del sonno. Per avere questi benefici è consigliabile fare la camminata almeno una volta al giorno per non meno di un’ora.