Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo: primo trailer del nuovo live action

26—Set—2022 / 10:00 AM

Nel 2023 arriverà – distribuito nelle sale italiane da Notorious Pictures – l’atteso quinto live action dedicato ai personaggi creati da René Goscinny e Albert Uderzo: Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo. Ecco il primo trailer della pellicola, in lingua originale con sottotitoli in inglese.

Il film, diretto da Guillaume Canet, vedrà Guillaume Canet nel ruolo di Asterix e Gilles Lellouche in quelli di Obelix, con Marion Cotillard come Cleopatra e Vincent Cassel in quelli di Cesare. Il celebre calciatore Zlatan Ibrahimovic, invece, interpreterà Caius Antivirus.

