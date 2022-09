The Witcher 3 arriverà su Netflix nell’estate del 2023: nuovo teaser poster

Il nuovo teaser poster di The Witcher 3 ci dà appuntamento all'estate del 2023 per i nuovi episodi della saga dello Strigo interpretato da Henry Cavill.

Il nuovo teaser poster di The Witcher 3 presentato durante TUDUM ci dà appuntamento all’estate del 2023 per i nuovi episodi della saga dello Strigo, naturalmente ancora interpretato da Henry Cavill.

The Time of Contempt is nigh. 👀 The Witcher returns to Netflix in Summer 2023 #TUDUM pic.twitter.com/MUzOKXwFjV — The Witcher (@witchernetflix) September 24, 2022

La nuova stagione proseguirà le trame lasciate in sospeso alla fine della seconda, introducendo al contempo nuovi personaggi (ad esempio Milva, Radovid e Gallatin) e situazioni riprese dai romanzi originali di Andrzej Sapkowski. Nel cast della terza stagione ritornano Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch e Kaine Zajaz.

Questa la sinossi:

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui spera di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Invece si rendono conto di essere giunti in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto o rischiare di perdersi di vista per sempre.

