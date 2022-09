Tenebre e ossa 2: l’anteprima della seconda stagione

Ecco un’anteprima di Tenebre e Ossa 2 proveniente direttamente dall’evento TUDUM, in cui sono state presentati diversi contenuti Netflix, tra cui una clip su Mercoledì ed un filmato su Heart of Stone con Gal Gadot.

Questo è il video di anteprima di Tenebre e Ossa 2.

Tratta dai bestseller del GrishaVerse scritti da Leigh Bardugo, Tenebre e ossa è ambientata in un mondo sconvolto dalla guerra in cui la soldatessa e orfana Alina Starkov scopre un potere straordinario che potrebbe salvare il suo paese. Minacciata dalla mostruosa Faglia d’Ombra, Alina è costretta ad abbandonare il suo mondo per entrare in un esercito di soldati magici scelti noti come Grisha. Mentre impara con fatica a usare i suoi poteri, Alina capisce che anche gli amici possono trasformarsi in nemici e che nulla è quello che sembra in questo mondo di sfarzo. Per sconfiggere le forze pericolose che incombono, tra cui una carismatica banda di criminali, non basterà solo la magia.

Tenebre e ossa è una produzione Netflix di 21 Laps Entertainment con Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) e Ben Barnes (Generale Kirigan).