Louise Fletcher: morta l’interprete di Ratched in Qualcuno volò sul nido del cuculo

Aveva 88 anni Louise Fletcher, ed è nota soprattutto per aver vestito i panni di Mildred Ratched, l’infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo a cui qualche tempo fa è stata dedicata anche una serie TV per la piattaforma Netflix. Quella performance le valse anche un premio Oscar.

La morte di Louise Fletcher è avvenuta in Francia, a Montdurausse, e ad annunciarla è stato il suo agente David Shaul, che ha sottolineato come l’interprete sia morta nel sonno. Il ruolo di Mildred Ratched ha fatto entrare l’attrice nella leggenda, tanto da farla inserire nella lista dei migliori villain di sempre.

Ma oltre alla sua partecipazione a Qualcuno volò sul nido del cuculo la Fletcher ha lavorato a sere televisive come Perry Mason e Carovane verso il West, ma anche Star Trek: Deep Space Nine. Nel 2005 è apparsa anche nel telefilm E.R. – Medici in prima linea.

Per quanto riguarda la carriera cinematografica abbiamo visto Loiuse Fletcher partecipare a progetti come A proposito di omicidi, L’esorcista II – L’eretico, Invaders di Tobe Hooper, Congiunzione di due lune, Blue Steel – Bersaglio mortale e I protagonisti di Robert Altman.

