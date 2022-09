Heart of Stone: l’anteprima del film Netflix con Gal Gadot

Nel 2023 sarà distribuito su Netflix il film thriller Heart of Stone, che vedrà presenti nel cast Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt. Durante l’evento TUDUM è stato pubblicato un primo filmato su Heart of Stone.

Qui sotto potete vedere l’anteprima.

Il lungometraggio ha l’aspirazione di essere il primo capitolo di un franchise in stile Mission: Impossible e 007 in una versione al femminile. A dirigere il film Heart of Stone ci sarà Tom Harper, mentre la sceneggiatura sarà realizzata da Allison Schroeder e da Greg Rucka. Il progetto è stato considerato come a priorità alta da parte della piattaforma streaming Netflix.

A lavorare sul film come produttori ci saranno David Ellison di Skydance Media, Dana Goldberg, Don Granger, la stessa Gadot, e la Pilot Wave con Jason Varsano, Bonnie Curtis, and Julie Lynn. L’uscita del film su Netflix è frutto di un’asta per l’assicurazione dei diritti di distribuzione. La piattaforma streaming è uscita vincitrice dall’asta per aggiudicarsi i diritti mondiali per la distribuzione dello spythriller di Skydance.

Ricordiamo che fino ad ora Gal Gadot ha già partecipato al film Netflix intitolato Red Notice, uscito sulla piattaforma nel 2021.

