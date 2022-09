Aviazione: progetto educativo di Atlas Air e Wings

Annunciati investimento e partnership tra Wings Over the Rockies e Atlas Air Worldwide. L’obiettivo è supportare il programma educativo per giovani studenti.

L’Atlas Air Worldwide (Atlas Air) è stata coinvolta in Wings Over the Rockies (Wings) per diversi anni, in quanto leader dell’aviazione in outsorcing per fornitura merci e charter. La Wings ha annunciato di recente un investimento e una partnership con la Atlas. Tutto per supportare un programma educativo della Wings. Il programma consentirebbe agli studenti delle classi 6-12 di entrare nel mondo dell’industria aerospaziale. Un modo per ampliare l’opportunità di apprendimento pratico e l’esperienza dei giovani.

In qualità di leader nel trasporto aereo di merci globale, la nostra partnership con Wings è un modo meraviglioso per ispirare la prossima generazione di colleghi dell’aviazione mentre mettiamo in evidenza l’ampia varietà di grandi carriere offerte da Atlas Air.

Patricia Goodwin-Peters, vicepresidente senior delle risorse umane presso Atlas Air Worldwide

Il metodo giusto per soddisfare e incentivare le esigenze sempre più alte di preparazione della forza lavoro nell’aviazione. Si stima che in futuro il traffico globale aereo di passeggeri e merci sarà il doppio, incentivando la necessità di nuovi talenti. Ci sarà bisogno di ingegneri, piloti, meccanici, tecnici e molti altri ruoli professionali per il sistema aeronautico mondiale.

Abbiamo raccolto slancio attorno al WAP durante quella che ora è diventata un’esigenza fondamentale del settore. Atlas Air condivide la nostra missione di educare e ispirare la prossima generazione di professionisti dell’aviazione e sta guidando un elenco crescente di società del settore aeronautico che si occupano della preparazione della forza lavoro a livello globale. Li ringraziamo per aver fatto un investimento significativo proprio qui in Colorado.

presidente e CEO di Wings, il maggiore generale John Barry, USAF (Ret)