The Devil’s Hour: il trailer della serie Prime Video con Peter Capaldi

Ecco il trailer di The Devil's Hour, la serie TV thriller che vede Peter Capaldi protagonista, in arrivo su Prime Video il 28 ottobre.

Peter Capaldi, dopo aver vestito i panni del Doctor Who, ritorna in una serie TV che affronta il tema dei viaggi nel tempo: stiamo parlando di The Devil’s Hour, un progetto seriale thriller di Prime Video di cui è stato da poco diffuso il trailer.

Ecco il trailer di The Devil’s Hour.

The Devil’s Hour è una serie originale britannica che racconta la storia di Lucy Chambers (interpretata dalla Raine), una donna che si sveglia ogni notte alle tre, in quella che viene considerata come l’ora del diavolo. Ma le situazioni strane non finiscono qui, considerando che Il figlio della donna è introverso e senza emozioni, la madre parla alle sedie vuote, e la sua casa è riempita dagli echi di una vita che non le appartiene. Ma, quando una serie di delitti nella sua zona si riconnetteranno con Lucy, la donna dovrà darsi delle risposte che ha evitato per anni.

Nella serie Capaldi interpreterà un nomade con ossessioni omicide. Il telefilm sarà diviso in sei parti, e tra gli altri membri del cast possiamo menzionare Meera Syal (Yesterday), Alex Ferns (Chernobyl), Phil Dunster (Ted Lasso), Barbara Marten (Sanctuary), Thomas Dominique (Blood Drive), Rhiannon Harper-Rafferty (The Donmar Warehouse’s All-Female Shakespeare Trilogy), John Alastair (Swimming with Men), Sandra Huggett (Coronation Street) e Benjamin Chivers.

The Devil’s Hour sarà disponibile su Prime Video il 28 ottobre.