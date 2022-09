Steelrising: New Game Plus in arrivo con il nuovo update

La prossima settimana arriverà un nuovo update per Steelring che introdurrà finalmente il New Game Plus.

Gli sviluppatori di Steelrising hanno annunciato che giovedì 29 settembre 2022 pubblicheranno un aggiornamento gratuito del gioco che introdurrà il New Game Plus. La modalità New Game Plus permetterà ai giocatori di iniziare una nuova partita con un livello di difficoltà più elevato, consentendo loro di mantenere equipaggiamento, livelli e abilità raggiunte con la precedente run.

La patch darà inoltre accesso a un completo inedito e a nuove armi esclusive per il New Game Plus, oltre a nuove varianti dei nemici con nuove skin, armi, abilità e set di mosse.

Steelrising è un action RPG sviluppato dal talentuoso team francese Spiders (gli autori di Greedfall 1 & 2 e Technomancer). Nel vestiremo i panni di Aegis, un’automa meccanico con l’obiettivo di eliminare Luigi XVI e il suo esercito di androidi che stanno terrorizzando la città.

Steelrinsing è ora disponibile per PS5, Xbox Series S/X e PC.