Meccanica quantistica: materiale raffreddato fino quasi allo zero assoluto

Alcuni ricercatori giapponesi hanno portato la temperatura di un materiale quasi fino allo zero assoluto. Un metodo per studiare le sue caratteristiche quantistiche.

Una squadra di ricercatori giapponesi ha portato fin quasi allo zero assoluto degli atomi di itterbio (materiale presente in terre rare). Ciò per capire come si comporta la materia a temperature così basse e comprenderne le proprietà quantistiche. La temperatura record più fredda però resta all’Università di Brema in Germania. Qui un gas magnetizzato lasciato cadere da 120 metri di altezza è arrivato a 38mila miliardesimi di grado superiore allo zero assoluto. Il comportamento quantistico degli atomi viene dimostrato solo attraverso una temperatura molto vicina allo zero assoluto.

Gli studiosi per fare la ricerca si sono avvalsi del modello di Hubbard. Si tratta di un modello quantistico nato nel 1963. Esso ha una simmetria speciale chiamata SU(N) e studia il comportamento magnetico e superconduttore dei materiali. Un modello altamente simmetrico che riesce proprio a far arrivare a temperature così basse i fermioni. Nessun super computer ci riuscirebbe, non sarebbe capace di arrivare a temperature bassissime simulando il comportamento delle particelle. A Kyoto si sono catturate 300mila particelle nel reticolato 3D di Hubbard. Ora finalmente per la prima volta è possibile capire certi complicati sistemi di quantistica.

Riuscire a studiare il ruolo della simmetria in laboratorio è straordinario. Comprenderne a fondo il meccanismo potrebbe aiutarci a progettare materiali con nuove proprietà.

Eduardo Ibarra-García-Padilla, uno degli autori