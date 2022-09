Maniac Mansion tornerà? Un tweet di Lucasfilm Games sembra suggerirlo

Maniac Mansion potrebbe presto tornare. O almeno questo è ciò che suggerisce un tweet di Craig Derrick di Lucasfilm Games che lascia intendere che nel prossimo futuro potremmo nuovamente assistere al ritorno di un’altra leggendaria avventura grafica. Nel tweet in questione, il produttore esecutivo di Lucasfilm Games ha colto l’occasione per congratularsi pubblicamente con Ron Gilbert per l’ottimo lavoro svolto su Return to Monkey Island, aggiungendo infine una frase che lascia presagire il ritorno di Maniac Mansion.

Congratulazioni a Ron, Dave e tutto il team di Terryble Toybox e Devolver Digital per aver creato un vero capolavoro che sarà giocato, discusso, criticato e studiato per anni – ha scritto il produttore della divisione gaming di Lucasfilm – Sono sicuro che ne parleremo di più nelle settimane e nei mesi a venire, ma per ora starò in disparte a guardare e aspettare il momento giusto per TORNARE ALLA MAGIONE!

I'm sure more will be said throughout the weeks and months ahead, but for now, I'll be standing by when it's time to go BACK TO THE MANSION! — Craig Derrick (@craigderrick) September 20, 2022

Se siete fan di Maniac Mansion, avrete di certo riconosciuto la citazione che conclude il tweet. La frase riportata in maiuscolo “BACK TO THE MANSION” proviene dal secondo capitolo della serie, Day of the Tentacle e si riferisce alla scena in cui Bernard riceve la lettera da Tentacolo Verde con la richiesta d’aiuto dal vecchio amico.

L’indizio, tra l’altro, fa il paio con un altro tweet rilasciato da Ron Gilbert qualche mese fa dove il celebre autore chiedeva a David Fox se sarebbe stato interessato a realizzare una remastered di Maniac Mansion con la stessa storia ma con il 50% di nuovi puzzle e forse un nuovo personaggio giocabile. Certo, per il momento stiamo parlando solo di pure e semplici indiscrezioni, ma dopo il successo di Return to Monkey Island non è detto che il celebre autore non sia pronto a portare in vita un altro dei suoi capolavori leggendari.