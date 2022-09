Lupin III vs Cat’s Eye: teaser trailer e poster del film d’animazione crossover

Il crossover che non t’aspetti: TMS Entertainment e Prime Video presentano il primo teaser trailer (e il poster) di Lupin III vs Cat’s Eye, lungometraggio animato in cell shading che vedrà per la prima volta l’incontro-scontro tra il ladro gentiluomo creato da Monkey Punch e le agilissime “gatte ladre” ideate da Tsukasa Hojo.

Non si ancora molto della trama del film, a parte che il trio delle sorelle Kisugi è sulle tracce di un’opera d’arte del padre, che però fa gola anche a Lupin: entrambe le squadre entrano in campo ma ad ostacolarli, naturalmente, troveranno sia l’Interpol guidata da Zenigata che il commissario Utsumi, come da copione.

Particolare interessante è che il film sia volutamente ambientato a metà degli anni ’80: mentre le avventure di Lupin III seguono una temporalità “alla James Bond”, Cat’s Eye (meglio conosciuto in Italia come Occhi di Gatto) è fortemente legato agli anni ’80, periodo in cui si consumano le avventure delle tre sorelle prima del loro “ritiro” e della cessione del loro storico bar, cosa che poi fungerà da ponte per l’altra celebre serie di Tsukasa Hojo, City Hunter. Significativo, da questo punto di vista, il fatto che Lupin sfoggi la giacca rosa, tipica degli episodi della sua serie che andavano in onda nello stesso periodo di Cat’s Eye.

Il film evento uscirà nel 2023, per festeggiare i rispettivi cinquantennale e quarantennale delle due serie. E se non è certo una novità un lungometraggio cinematografico per Lupin III, lo è invece per Cat’s Eye, che finora oltre alla serie tv avevano avuto solo due live action e una comparsata nel più recente film di City Hunter, Private Eyes.

