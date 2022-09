Blonde – Chris Evans elogia Ana De Armas: “Meriti un Oscar”

Blonde è stato già presentato al Festival di Venezia, ma il 28 settembre arriverà su Netflix, e c’è chi tra le star di Hollywod ha già potuto gustarsi Ana De Armas nei panni di Marilyn Monroe, come, ad esempio, Chris Evans, che ha definito la performance dell’attrice “da Oscar”.

Ecco le parole di Chris Evans:

Pensavo fosse una delle prime opportunità che potesse avere per affrontare qualcosa di impegnativo, e non ho visto un briciolo di paura in lei, ma solo entusiasmo. Guardandola ho pensato: okay questa è Marilyn, cavolo, vincerai un Oscar!