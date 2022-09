Andor: Diego Luna presenta la serie con un messaggio su Instagram

Su Disney+ è disponibile la serie TV Andor in cui vediamo Diego Luna vestire i panni del personaggio protagonista. Lo stesso attore, attraverso Instagram, si è espresso lanciando il telefilm con un messaggio di ringraziamento verso chi lo ha affiancato nel progetto.

Nel suo messaggio Diego Luna ha dichiarato:

Oltre quattro anni fa ho ricevuto alcune notizie in cui si parlava del mio possibile ritorno nei panni di Cassian Andor. Nel 2018 fu annunciato il progetto. Oggi mostriamo ciò che abbiamo prodotto attraverso questo intenso ed arricchente percorso. Sono orgoglioso di essere parte della squadra di Andor, grazie per questa fantastica corsa.

Il telefilm su Andor esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.