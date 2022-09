YouTube: quante visualizzazioni servono per avere uno stipendio e vivere bene?

Un'azienda ha stimato quante visualizzazioni bisogna ottenere in un anno per trasformare YouTube in un vero lavoro. Missione impossibile?

Quante volte avete pensato di mollare tutto e aprire un canale YouTube, magari perché folgorati dal successo di qualche ragazzetto (o ragazzetta) con la metà dei vostri anni? Più facile a dirsi che a farsi, ma è bello sognare. La domanda successiva diventa: “ok, ma quante visualizzazioni servono per poter vivere solo di quello?“. Insomma, quanti click per poter guadagnare da YouTube l’equivalente di uno stipendio e non fare la fame?

Tranquilli, non c’è bisogno di mettere mano alla calcolatrice. A fare il calcolo ci ha pensato rebootonline.com, che ha recentemente pubblicato un interessante report, tenendo conto dello stipendio medio di 40 Paesi europei, inclusa l’Italia.

Si tratta di una stima approssimativa, che quindi va presa con un po’ di cautela. Ad esempio, rebootonline.com sostiene che lo stipendio medio italiano ammonti a 20.880 euro netti, cioè circa 1.740 euro per dodici mensilità, ma in realtà le statistiche ufficiali per il nostro paese indicano una cifra un po’ più bassa.

Il content creator italiano Marcello Ascani racconta la sua esperienza con la monetizzazione di YouTube:

Inoltre il rapporto si limita a fornire una stima delle visualizzazioni necessarie in un anno per raggiungere, appunto, i sopracitati 1.740 euro mensili. Tuttavia, non tutte le visualizzazioni sono uguali: YouTube ha criteri di monetizzazione (il CPM) molto diversi a seconda dei contenuti che portate. Per fare un esempio, un canale YouTube che parla di finanza guadagnerà, a parità di click, molto di più di un canale che si occupa di videogiochi.

La buona notizia è che un content creator non guadagna soltanto grazie alle visualizzazioni e, dunque, alle interruzioni pubblicitarie: il grosso dei soldi arriva dalle sponsorizzazioni delle aziende, a cui si possono sommare le entrate dei contenuti affiliate (come i link di Amazon) e anche la vendita di merchandising. Insomma, con un po’ di ingegno, anche un micro-influencer può ricavarsi uno stipendio facendo video su internet.

Ma arriviamo al verdetto di rebootonline.com: per poter vivere soltanto di YouTube in Italia sono necessarie 6 milioni di visualizzazioni su YouTube. Cioè esattamente 500.000 views al mese. Non è una cifra irraggiungibile ma, come dicevamo sopra, è davvero più facile a dirsi che a farsi.