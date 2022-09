Stephen King: i fan celebrano i 75 anni del re dell’orrore

Ieri, 21 settembre, è stato il compleanno di Stephen King, e per l’occasione i fan del re dell’orrore hanno voluto celebrare questa giornata in cui l’autore del Maine ha compiuto 75 anni, per fargli gli auguri e ringraziarlo per tutti i grandi romanzi scritti.

Qui sotto possiamo trovare alcuni dei tweet dei fan di Stephen King che hanno portato in tendenza il suo hashtag.

“Quando stai male, quando ti senti sopraffatto, quando sei certo che non ce la farai, apri un libro e leggilo tutto. E se ancora non stai meglio prendine un altro e ricomincia.”#StephenKing#21settembre 1947#BOTD Stephen King,

scrittore. pic.twitter.com/0ZBdgLHsyG — •HISTOIRE•🎏 (@Rc95_inv) September 21, 2022

"Le persone silenziose sono quelle che hanno le menti più rumorose" Buon Compleanno a #StephenKing,il Re dell'Horror.👏👏 pic.twitter.com/5gTyb0ZZCn — Jo 🌻 (@JosephineBe) September 21, 2022

e oggi, in onore del suo compleanno, ringrazio stephen king per essere uno scrittore e non un serial killer 🧡 #StephenKing pic.twitter.com/MeGm9f6lN1 — iris | ⴵ criminal minds s.10 (@nervosetta) September 21, 2022

Oggi il Re compie 80 anni.

Tanti i suoi capolavori .

Troppi per elencare tutti.

Il mio preferito resta La coda dello scorpione e il racconto Stay by me.

E il vostro ??#StephenKing pic.twitter.com/z9asr6cLl1 — rosypal2🥀 (@rosypal21) September 21, 2022

“Le cose più importanti giacciono troppo vicine al punto dov'è sepolto il vostro cuore segreto, come segnali lasciati per ritrovare un tesoro…

” Stephen King, “Il corpo” Il #21settembre del 1947 nasce lo scrittore #StephenKing #almanaccomercury pic.twitter.com/UTLcdwoZlZ — Francesca Mercury (@Frances21272855) September 21, 2022

“La stupidità è una delle due cose che riconosciamo meglio col senno di poi. L’altra sono le occasioni perdute.”#StephenKing#21settembre 1947#BOTD Stephen King,

scrittore. pic.twitter.com/UJbARYRvvt — clod_aurolo (@fraurolo121) September 21, 2022

Stanno stretti sotto ai letti sette spettri a denti stretti. Buon compleanno al Re!#StephenKing 📖😍 pic.twitter.com/QZz3GkEjYO — CarlaVMar (@CarlaVMar) September 21, 2022

Stephen King ha fatto il suo esordio letterario con Carrie, romanzo pubblicato nel 1974, successivamente grazie alla pubblicazione de Le Notti di Salem e di Shining è divenuto un autore di cult, celebrato anche con tantissimi riadattamenti cinematografici dei suoi romanzi. Citiamo anche tra le sue opere IT, Misery e Cujo.

L’ultimo libro pubblicato da Stephen King è Fairy Tale, che ha già in produzione un adattamento per lo schermo. Di recente l’autore ha dichiarato di aver chiuso la sua esperienza con Pennywise. Ecco le sue parole: