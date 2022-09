Scanners: il film di David Cronenberg diventerà una serie TV per HBO Max

Il film cult di David Cronenberg, Scanners, verrà riadattato per una serie TV che sarà distribuita su HBO Max. Si tratta di un progetto di cui si discute da tempo, e che sarebbe in gestazione da oltre cinque anni, ma che ora è pronto a partire con la produzione.

Nella serie in sviluppo per HBO Max gli scanners saranno visti come figure antagoniste, agenti dai poteri inimmaginabili che danno la caccia a due donne, che dovranno lottare per far cadere una cospirazione nella quale sembrano essere finite in mezzo.

A occuparsi della serie TV ci sarà William Bridges (Black Mirror, Stranger Things) che farà da sceneggiatore e showrunner, mentre Yann Demange (Lovecraft Country, White Boy Rick) si occuperà della regia. I produttori esecutivi saranno Ellenberg e la sua collega di Media Res Lindsey Springer, e ci saranno anche la Wayward Films con Meredith Duff e Sarah Sullivan. Mentre gli altri produttori esecutivi saranno René e Fanny-Laure Malo, Pierre David, Clark Peterson, e Aaron Gilbert.

Nel film originale su Scanners un gruppo di persone dai poteri telecinetici si scontrano fra di loro, in una battaglia che mette a confronto bene e male. I protagonisti del lungometraggio del 1981 sono stati Stephen Lack, Jennifer O’Neill, e Michael Ironside. Nonostante le critiche iniziali, successivamente il film è divenuto un vero e proprio cult dell’horror.